Спецпрокурор по так называемому "российскому делу" потратил на расследование $4,5 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года потратил $4,5 млн на расследование приписанного России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, говорится в докладе, опубликованном Минюстом США.

Согласно документу, всего сумма трат на расследование составила $4,506,624. Около $2,7 млн пошли на выплаты команде Р.Мюллера зарплат и компенсаций, на транспортные расходы и командировки ушли чуть более $532 тыс., на транспортировку вещей - $1,3 тыс. Почти $900 тыс. было израсходовано на аренду, связь и счета. Приобретение оборудования обошлось в почти $55 тыс., расходных материалов - в почти $30 тыс. Расходы на оплату труда подрядчиков составили более $260 тыс.

В настоящее время команда спецпрокурора Мюллера ведет расследование с целью выяснить, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США.