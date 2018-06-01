Украинский суд оставил журналиста Вышинского под арестом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Херсонской области Украины в пятницу отказал адвокатам в изменении меры пресечения для арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вишинского.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве, 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Его обвиняют в государственной измене по ч.1. ст.111 УК Украины.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области жалобу на арест Вышинского.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется журналисту, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.