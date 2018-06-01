В Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду Трампу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Белом доме не знают содержание личного письма лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу, но с нетерпением ожидают его получения.

Как сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ен Чхоль в пятницу в Вашингтоне передаст Трампу письмо от северокорейского лидера.

На вопрос о том, известно ли его содержание, Гидли ответил отрицательно: "Нет. Это запечатанное письмо, я его не видел".

При этом он добавил, что Белый дом "с нетерпением ждет этого письма и попытается работать над конечной целью - денуклеаризацией" Корейского полуострова.

Журналисты также поинтересовались, планирует ли Трамп обнародовать содержание независимо от того, что будет в письме. Заместитель пресс-секретаря сказал, что "не будет предсказывать, что президент собирается делать с письмом".

Кроме того, представители СМИ спросили о реакции американского лидера на визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Северную Корею.

Гидли ответил, что "не говорил с президентом на эту тему напрямую". "Я знаю, что сейчас его основное внимание сосредоточено на потенциальной встрече с Северной Кореей", - добавил он.