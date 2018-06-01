Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен в пятницу объявила о том, что партия отныне получает новое название - "Национальное объединение" (Rassemblement national), сообщает информагентство Associated Press.

Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" на съезде, прошедшем в марте. Высказаться по этому поводу было предложено всем членам партии, больше 80% процентов одобрили новое название.

"Национальное объединение" получило новый логотип, который, впрочем, отличается от прежнего лишь разомкнутым кругом, внутри которого оказалось традиционное для "Национального фронта" красно-синее пламя. Это символ открытости обновленной партии, пояснила Ле Пен.

По ее замыслу, новое название должно сплотить вокруг партии более широкие слои населения. В первую очередь политик нацелена на выборы в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года. Ле Пен обещает положить конец "заносчивой тирании" ЕС и власти европейской олигархии, "забаррикадировавшейся в Брюсселе".

"Национальный фронт" был основан в 1972 году отцом ее нынешнего лидера - Жаном-Мари Ле Пеном. Он не одобрил переименование, назвав его позорным уничтожением партийной идентичности.