В акцию протеста в Тбилиси включаются оппозиционные партии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На акции протеста граждан на площади перед парламентом в Тбилиси против "несправедливости и произвола властей" поздно вечером в субботу находятся лишь несколько десятков человек, в то время как накануне в ней принимали участие не менее десяти тысяч человек.

Организатор акции Заза Саларидзе, в минувший четверг призвавший граждан Грузии поддержать его против действий прокуратуры, не установившей убийц его 16-летнего сына, заявил журналистам, что в поиске справедливости обращается за помощью ко всем политическим партиям. Ранее, начиная акцию, он был категорически против участия в ней политиков.

Лидеры оппозиционных партий позитивно откликнулись на это предложение и в эти часы проводят совещание по координации дальнейших действий.

Как заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Свободная Грузия" Каха Кукава, на акции, в которой не участвовали политики, были выдвинуты радикальные политические требования по отставке правительства Грузии и роспуску парламента и без участия политической оппозиции этот процесс был обречен на неудачу.

Между тем представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что с самого начала акция протеста была организована и контролировалась партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Акция протеста будет продолжена на площади перед парламентом в воскресенье.