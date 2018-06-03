Очередная экспедиция вернулась на Землю с МКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вернулся на Землю днем в воскресенье.

"Есть посадка", - высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

Капсула приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Как сказали в Роскосмосе, "все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно". "Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее", - отмечается в сообщении.

"Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-54/55 составила 168 суток, - рассказали в ведомстве. - За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-54 и МКС-55, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями".

На Землю вернулся корабль с космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом JAXA Норишиге Канаи. Из космоса они доставили мяч, которым должен начаться матч открытия чемпионата мира по футболу, стартующего в России 14 июня.

После отстыковки корабля "Союз МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой становится американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроем они будут выполнять все работы по поддержанию работоспособности орбитальной станции и проведению комплекса научных экспериментов, пока не прибудет следующий экипаж.

Новая экспедиция отправится на МКС 6 июня. В ее составе россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньён-Чэнселлор, им предстоит отработать на международной космической станции полгода. Пуск ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-09" и экипажем МКС-56/57 запланирован на 14:12 по Москве в ближайшую среду. Пуск будет выполняться с первой площадки космодрома ("Гагаринский старт").