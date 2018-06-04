Ким Чен Ын не передавал ответного послания Путину во время визита Лаврова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын не передавал ответного послания президенту РФ Владимиру Путину во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, передавал ли лидер КНДР ответное послание Путину.

"В ходе контактов нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию. В том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал действительно Дальневосточный экономический форум", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, прорабатывается ли встреча Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ.

"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны - покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам. Пока каких-то точных параметров нет", - сказал Песков.

Визит Лаврова в КНДР состоялся 31 мая. В ходе визита глава российского МИД встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и северокорейским министром иностранных дел Ли Ён Хо.