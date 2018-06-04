Забастовка машинистов метро привела к транспортному коллапсу в Тбилиси

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Забастовка машинистов тбилисского метрополитена, в результате которой с утра понедельника все 23 станции городской "подземки" оказались закрыты, фактически парализовала передвижения граждан в грузинской столице.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", остановка метро, услугами которого ежедневно пользовались около 400 тысяч пассажиров, вызвало сильную перегруженность другого общественного транспорта, представленного в Тбилиси лишь муниципальными автобусами и маршрутными микроавтобусами.

Они не успевают обслуживать людей, несмотря на то, что решением городской мэрии введены дополнительные маршрутные линии автобусов. Нескончаемые пробки на дорогах, забитый наземный транспорт и резко подскочившие тарифы на такси привели к транспортному коллапсу в столице, реакция на который жителей Тбилиси неоднозначна.

Большинство из них выражает возмущение тем, что метро остановлено, при этом люди обвиняют в этом как городские власти, так и самих бастующих. Но есть и такие, которые призывают сохранять спокойствие и успокаивают себя тем, что подобное часто происходит и в других странах.

Между тем бастующие машинисты метро заявляют, что их акция бессрочная, и они не приступят к работе до тех пор, пока компания не удовлетворит их требование о повышении зарплаты. В частности, они требуют увеличить почасовую оплату своего труда, которая в настоящее время составляет 7 лари, до 10 лари, или на 45%.

По данным независимого профсоюза машинистов метро "Эртоба 2013", являющегося организатором акции, в забастовке принимают участие около 500 человек, из них 140 объявили голодовку. Как заявил журналистам возглавляющий этот профсоюз машинист Рати Капанадзе, ни с транспортной компании, ни с мэрии с ними до сих пор никто официально не встретился.

"Не знаю, что они собираются делать. Мы ожидаем, что они придут и ознакомятся с нашими проблемами, посмотрят бастующим в глаза и реально оценят ситуацию", - сказал Капанадзе.

Ранее в понедельник мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил действия машинистов метро. "Я не позволю, чтобы население города пострадало от шантажа и полностью непонятных и не задокументированных ультиматумов. То, что сегодня метрополитен не работает и не обеспечивает перевозку пассажиров, можно расценить как шантаж собственных сограждан", - заявил Каладзе на специальном брифинге.

При этом градоначальник отметил, что если будет удовлетворено требование машинистов, то это будет несправедливо по отношению к другим сотрудникам муниципальных служб.

Ранее сообщалось, что машинисты тбилисского метрополитена, которые еще с 3 мая планировали приступить к забастовке с требованием повышения зарплаты, отложили на месяц свою акцию. Руководству компании был дан срок в 30 дней, чтобы достичь консенсуса с мэрией Тбилиси для выполнения этого требования.

В связи с этим 18 мая Тбилисский суд принял решение о временном ограничении права машинистов метро проводить забастовку в рабочие часы, что было воспринято машинистами как "незаконное и неконституционное решение".