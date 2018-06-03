Участники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьером

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента вечером в воскресенье приняли решение, что в понедельник, 4 июня организатор акции Заза Саларидзе вместе с лидерами оппозиционных партий должны встретиться с премьер-министром Георгием Квирикашвили "для начала диалога по роспуску правительства".

Лидеры оппозиции заявили также, что 10 июня на площади перед парламентом состоится массовый митинг протеста с требованием отставки правительства. При этом они отметили, что до следующего воскресенья протест сторонников Саларидзе на площади перед парламентом будет продолжен.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже четвертый день. Они привели к отставке с должности Главного прокурора Ираклия Шотадзе. Между тем требования собравшихся перед зданием парламента с каждым днем начали расти и сегодня участники акции, возглавляемые оппозиционными партиями, требуют уже отставки премьер-министра и правительства и назначения досрочных парламентских выборов.

Представители властей заявляют, что акции организованы сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили, который любыми способами пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Грузинские СМИ в воскресенье распространили фотографии ведущего акции Звиада Куправа в обнимку с Михаилом Саакашвили, а также в форме полицейского, разгонявшего митинг оппозиции 26 мая 2011 года, во время которого были убиты двое протестующих, а сотни были избиты и арестованы.

По заявлению независимого политика Алеко Элисашвили, организатор акции протеста Саларидзе "находится в заложниках у партии Саакашвили".