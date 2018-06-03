Машинисты тбилисского метро начали забастовку в свободное от работы время

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Машинисты тбилисского метрополитена, как и анонсировали ранее, в воскресенье приступили к забастовке из-за невыполнения транспортной компанией их требования о повышении зарплаты, хотя поезда "подземки" пока продолжают работать в обычном режиме.

"Ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасность перевозки пассажиров ", - заявил журналистам один из участников акции, машинист Рати Капанадзе, который вместе с коллегами, собравшимися в Глданском депо метрополитена, из-за того , что Тбилисский городской суд запретил им проводить забастовку в рабочие часы, бастуют в свободное от работы время.

По его словам, "несмотря на то, что суд принял незаконное и неконституционное решение", машинисты все же подчиняются этому решению и будут проводить забастовку в нерабочее время, то есть, когда они фактически должны отдыхать.

"Это значит, что на следующий день, когда нам выходить в смену, мы будем физически уставшими, к тому же объявляем голодовку, и будем абсолютно опустошены, поэтому ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасный проезд пассажиров", - сказал Р. Капанадзе.

По словам бастующих, в конечном счете, это автоматически приведет к остановке метро.

Между тем, как заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, на данном этапе ни у транспортной компании, ни у мэрии города, нет возможности повысить зарплату машинистам метро, которая колеблется от 1400 до 1800 лари (порядка 566-772 долларов США) на 45%, как они того требуют.

"Это невозможно, поскольку транспортная компания ежегодно выходит на минусовый показатель в 16 млн лари (около $6,5 млн), что представляет собой серьезную проблему", - сказал Каладзе.

По словам градоначальника, своим требованием о повышении зарплаты, машинисты говорят на языке шантажа прежде всего с теми 400 тысячами граждан, которые ежедневно пользуются услугами столичной "подземки". "Ставлю очень простой вопрос - пусть спросят у этих 400 тысяч человек, какова их средняя зарплата и этим все будет сказано", - заявил Каладзе.

Ранее сообщалось, что машинисты тбилисского метрополитена, которые еще с 3 мая планировали приступить к забастовке с требованием повышения зарплаты, отложили на месяц свою акцию. Руководству компании был дан срок в 30 дней, чтобы достичь консенсуса с мэрией Тбилиси для выполнения этого требования. В связи с этим, 18 мая Тбилисский суд принял решение о временном ограничении права машинистов метро проводить забастовку в рабочие часы.

Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в СССР после московского, ленинградского и киевского. В настоящее время тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, общая протяженность его линий составляет 56,3 км.