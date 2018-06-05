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Власти Тбилиси не смогли договориться с машинистами о возобновлении работы метро

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Два раунда переговоров, которые мэр города Тбилиси Каха Каладзе провел в полночь и в ночь на вторник сначала в мэрии с представителями бастующих машинистов столичной "подземки", а затем и в Глданском депо со всеми находящимися там участниками акции, завершились без конкретного результата.

Первый раунд переговоров проходил в течение 40 минут, в течение которого сторонам не удалось достичь конкретного результата, второй - продолжался около двух часов, по итогам которого они так и не пришли к окончательному соглашению.

Между тем, как заявил журналистам мэр Тбилиси, он надеется, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто и метро начнет работать.

"Сейчас мы завершили встречу. Объяснили им (бастующим машинистам - ИФ) существующее финансовое положение как в мэрии, так и в компании. Они еще раз рассказали о своих нуждах и проблемах, прошли все детально и надеемся, что в ближайшее время удастся прийти к соглашению и метро откроется", - сказал Каладзе.

При этом пока не известно, начнет или нет с утра вторника работу метрополитен.

Мэр Тбилиси и его заместители уже покинули Глданское депо, а бастующие машинисты остаются там и продолжают забастовку. По их словам, предложение мэрии начать обсуждение вопроса о повышении зарплаты в 2019 году, для них неприемлемо.

Ранее участники акции заявляли, что их акция бессрочная, и они не приступят к работе до тех пор, пока компания не удовлетворит их требование о повышении зарплаты. Они требуют увеличить почасовую оплату своего труда, которая в настоящее время составляет 7 лари, до 10 лари (около $4), или на 45%.

Остановка в понедельник метро, услугами которого ежедневно пользовались около 400 тысяч пассажиров, вызвала сильную перегруженность другого общественного транспорта, представленного в Тбилиси лишь муниципальными автобусами и маршрутными микроавтобусами. Несмотря на то, что решением мэрии были введены дополнительные маршрутные линии автобусов, забитый наземный транспорт и резко подскочившие тарифы на такси привели к транспортному коллапсу в грузинской столице.

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Теги: Тбилиси, Грузия
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