Машинисты метро в Тбилиси прекратили забастовку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Машинисты тбилисского метрополитена, которые в течение трех дней проводили забастовку с требованием повысить зарплату, прекратили протестную акцию, в которой участвовали около 500 человек, в том числе 240 самих машинистов столичной "подземки".

"Договоренность достигнута. Метро возобновит работу в 14:00 часов (13:00 по московскому времени)", - заявил в среду журналистам руководитель независимого профсоюза машинистов метро "Эртоба 2013", являющегося организатором акции, Рати Капанадзе, после встречи, состоявшей ночью в городской мэрии.

По его словам, договоренность о прекращении забастовки достигнута, но пока неизвестно, когда и насколько увеличится их заработная плата. От отметил, что переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшее время.

Он сказал, что на встрече в мэрии еще раз детально обсуждались проблемы машинистов, и городские власти взяли на себя ответственность за их решение. "Должен сказать, что основание для доверия есть. Основной вопрос, касающийся повышения зарплаты, который нами был поставлен, находится в рабочем процессе, и мы уверены, что он будет решен", - заявил лидер профсоюза.

Ранее машинисты метро заявляли, что их акция бессрочная, и они не приступят к работе до тех пор, пока компания не удовлетворит их требование о повышении зарплаты. В частности, они требовали увеличить почасовую оплату труда, которая в настоящее время составляет 7 лари, до 10 лари (около $4), или на 45%.

Остановка в понедельник метро, услугами которого ежедневно пользовались около 400 тысяч пассажиров, вызвала сильную перегруженность другого общественного транспорта, представленного в Тбилиси лишь муниципальными автобусами и маршрутками. Несмотря на то, что мэрия ввела дополнительные маршрутные линии автобусов, забитый наземный транспорт и резко подскочившие тарифы на такси привели к транспортному коллапсу.

Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в СССР после московского, ленинградского и киевского. В настоящее время общая протяженность его линий составляет 56,3 км.