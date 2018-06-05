Гринпис попросил Генпрокуратуру проверить квоты на вылов косаток в Охотском море

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гринпис России считает незаконным одобрение Росприроднадзором квот на вылов 13 касаток в Охотском море и просит генеральную прокуратуру провести проверку.

"Росприроднадзор поспешил одобрить добычу 13 косаток в Охотском море, нарушив при этом требования федерального закона об экологической экспертизе. Гринпис России обратился в генеральную прокуратуру по поводу этого нарушения", - сообщает во вторник пресс-служба Гринпис России.

На общественных слушаниях во Владивостоке в начале мая Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр), подведомственный Минсельхозу, обосновал выдачу квот на вылов косаток высокой численностью этих морских млекопитающих. С этим выводом не согласны экологи и общественность.

"На слушаниях выяснилось, что точная численность этих животных ученым неизвестна, а квоты чиновники рассчитали по неким "архивным и литературным данным". Именно по этой причине в 2016-2017 годы власти не разрешали вылов косаток", - отмечается в сообщении.

После общественных слушаний, согласно Федеральному закону об экологической экспертизе, в течение месяца проходит сбор замечаний общественности по обсуждаемым материалам. Только после этого документы могут отправиться на экоэкспертизу.

Но, по данным Гринпис России, "Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному округу проигнорировал эту норму и утвердил положительное заключение экоэкспертизы на 10 дней раньше возможного срока". Экологи обратились в Генеральную прокуратуру по поводу этого нарушения.

"Просим провести проверку указанных фактов и, в случае их подтверждения, принять меры прокурорского реагирования по отмене приказа Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы", - говорится в обращении Гринпис России генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Общественные слушания по выделению квот на отлов косаток и белух в Охотском море прошли во Владивостоке 3 мая. Перед обсуждениями зоозащитники провели сбор подписей против вылова косаток и белух на сайте общественных петиций, документ подписали более 70 тыс. человек. В Южно-Сахалинске прошел пикет, участники которого призывали запретить вылов морских млекопитающих. В социальных сетях прошли зоозащитные флешмобы.

Экологи считают, что косаток и белух в России отлавливают для продажи в океанариумы азиатских стран. Стоимость одного млекопитающего, по данным Гринпис, от одного до пятнадцати миллионов долларов.

Ученые утверждают, что этих животных категорически запрещено держать в неволе, так как в живой природе у них прочные семейные связи и в отрыве от семьи они испытывают сильные страдания. Также среди аргументов: отсутствие контроля при транспортировке животных и их реализации, не изученность популяции китообразных в рыболовных промысловых зонах и другие. Зоозащитники напоминают, что во всем мире наблюдается тенденция отказа от содержания китообразных в неволе, а подобный отлов признан жестоким даже Всемирной Ассоциацией зоопарков и Аквариумов (WAZA).