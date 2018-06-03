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Уругвай отказался выполнить просьбу США о высылке российских дипломатов

Председатель Сената латиноамериканской страны считает, что события в Солсбери с отравлением Скрипалей были "непонятными и выглядели как монтаж"

Уругвай отказался выполнить просьбу США о высылке российских дипломатов
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Давление со стороны США с требованием выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей" оказывалось на Уругвай, заявила вице-президент, председатель Сената Уругвая Лусия Тополански на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"У нас не так давно был такой инцидент, когда правительство Соединенных Штатов Америки попросило нас выслать российских дипломатов из-за инцидента в Великобритании, но мы отказались, именно следуя принципу, что мы не должны вмешиваться в дела других государств", - сказала Тополански, добавив, что, по ее мнению, в похожей ситуации оказались и другие страны Латинской Америки.

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Тополански также отметила, что новости в связи с происшествием в Солсбери "были непонятными и выглядели как монтаж".

Володин поблагодарил Уругвай за отказ выслать российских дипломатов.

"История показывает, что политические провокации продолжаются сегодня в мире. Великобритания, спровоцировав эту ситуацию, основывалась на отравлении Скрипалей. Потом когда это все развалилось, всем очевидно, что это была провокация, направленная на повышение напряжения в отношениях не только между нашими странами, но и между другими странами", - сказал Володин.

В воскресенье в Госдуме проходят двусторонние встречи спикера с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум "Развитие парламентаризма".

В конце марта о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери объявили 28 стран мира, а также НАТО. В общей сложности, они выслали более 150 дипломатов. В частности, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

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Теги: Уругвай, США, Госдума, Вячеслав Володин
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