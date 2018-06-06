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СБУ открыла уголовное производство по факту обнародования в украинских СМИ "списка сорока семи"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий из списка 47-и журналистов и блогеров, которые, как утверждает украинская сторона, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, было установлено, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее интернет-издание "Страна.UA" обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли быть потенциальными жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, чье "убийство" было инсценировано 29 мая украинскими спецслужбами.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при расследовании покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко следствие законно прибегло к имитации его убийства, что позволило получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно предполагаемых целей.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты... Они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко в своей странице в фейсбуке.

Позднее Луценко в эфире "Радио НВ" сообщил, что на встрече фигурантов списка с украинскими правоохранителями присутствовали 17 человек, которым было предложено запросить предоставление охраны. Всем присутствующим - а их было 17 - была продемонстрирована руководителем СБУ та часть информации, которая необходима для осознания степени угрозы, источники происхождения этой угрозы, как мы получили эту информацию... После этого 17 лиц пошли работать со следователями, которые должны получить от них официальное заявление о предоставлении охраны. А кто этого не хочет - это право этого человека", - сказал генпрокурор.

Генпрокурор отметил, что все 17 человек подписали согласие о неразглашении.

Как сообщалось, вечером 29 мая появилась информация об убийстве Бабченко. Однако на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве 30 мая организатора "убийства" Бабченко, которым оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Утверждалось, что всего организатор преступления готовил устранение 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.

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Теги: Украина, СБУ, Аркадий Бабченко
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