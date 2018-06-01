Власти Украины предупредили журналистов Ганапольского и Евгения Киселева о покушениях

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Журналисты и телеведущие телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что представители украинских правоохранительных органов проинформировали их о списке людей, которые живут и работают на Украине и которым грозит опасность из России.

"Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко (спецоперацией СБУ по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко - ИФ), и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас", - сказал Ганапольский в эфире телеканала "Прямой" после завершения встречи в пятницу вечером.

Он отметил, что на встрече присутствовали представители разных правоохранительных органов. По его словам, они провели "гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб".

Как сообщил Ганапольский, присутствующие на встрече "подписали специальную бумагу о неразглашении, поэтому скажем только то, что можно сказать". В частности, по его словам, их проинформировали, что те, кто организовывал покушение на Бабаченко, будут пытаться "совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными".

Российский журналист Киселев в свою очередь добавил: "Это был не закрытый брифинг для избранных - речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности".

По его словам, в списке, о котором ранее говорил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, находится порядка 30 фамилий людей - и журналистов, и не журналистов - которые живут и работают на Украине и которые "настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти".

"Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть", - сказал Киселев.

Ганапольский добавил, что в данном списке 47 фамилий. "Это была служебная встреча-тренинг для людей, которые есть в этом списке и безопасность которых реально находится под угрозой", - подчеркнул он.

"Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод..., это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами... с целью убийства Бабченко", - добавил Ганапольский.

Ранее в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при расследовании покушения на Бабченко следствие законно прибегло к имитации его убийства, чтобы получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно других предполагаемых целей.

"В результате следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это известные украинские и экс-российские журналисты... Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко в фейсбуке в пятницу вечером.

Позже в этот день Луценко в эфире "Радио НВ" сообщил, что на встрече фигурантов списка с украинскими правоохранителями присутствовали 17 человек, которым предложили попросить об охране. Он отметил, что степень защиты каждого их них выбирает представитель МВД в индивидуальной беседе. Генпрокурор отметил, что все 17 человек подписали согласие о неразглашении.

"Убийство" Бабченко

Вечером 29 мая в Киеве появилась информация об убийстве Бабченко, однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что российский журналист жив, а сообщения о его смерти были частью спецоперации, направленной на предотвращение этого покушения.

Он добавил, что в среду, 30 мая, в Киеве был задержан организатор "убийства" Бабченко - исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман. Утверждалось, что он по заказу российских спецслужб готовил на Украине убийство 30 человек.