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Власти Украины предупредили журналистов Ганапольского и Евгения Киселева о покушениях

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Журналисты и телеведущие телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что представители украинских правоохранительных органов проинформировали их о списке людей, которые живут и работают на Украине и которым грозит опасность из России.

"Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко (спецоперацией СБУ по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко - ИФ), и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас", - сказал Ганапольский в эфире телеканала "Прямой" после завершения встречи в пятницу вечером.

Он отметил, что на встрече присутствовали представители разных правоохранительных органов. По его словам, они провели "гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб".

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Как сообщил Ганапольский, присутствующие на встрече "подписали специальную бумагу о неразглашении, поэтому скажем только то, что можно сказать". В частности, по его словам, их проинформировали, что те, кто организовывал покушение на Бабаченко, будут пытаться "совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными".

Российский журналист Киселев в свою очередь добавил: "Это был не закрытый брифинг для избранных - речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности".

По его словам, в списке, о котором ранее говорил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, находится порядка 30 фамилий людей - и журналистов, и не журналистов - которые живут и работают на Украине и которые "настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти".

"Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть", - сказал Киселев.

Ганапольский добавил, что в данном списке 47 фамилий. "Это была служебная встреча-тренинг для людей, которые есть в этом списке и безопасность которых реально находится под угрозой", - подчеркнул он.

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"Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод..., это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами... с целью убийства Бабченко", - добавил Ганапольский.

Ранее в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при расследовании покушения на Бабченко следствие законно прибегло к имитации его убийства, чтобы получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно других предполагаемых целей.

"В результате следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это известные украинские и экс-российские журналисты... Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко в фейсбуке в пятницу вечером.

Позже в этот день Луценко в эфире "Радио НВ" сообщил, что на встрече фигурантов списка с украинскими правоохранителями присутствовали 17 человек, которым предложили попросить об охране. Он отметил, что степень защиты каждого их них выбирает представитель МВД в индивидуальной беседе. Генпрокурор отметил, что все 17 человек подписали согласие о неразглашении.

"Убийство" Бабченко

Вечером 29 мая в Киеве появилась информация об убийстве Бабченко, однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что российский журналист жив, а сообщения о его смерти были частью спецоперации, направленной на предотвращение этого покушения.

Он добавил, что в среду, 30 мая, в Киеве был задержан организатор "убийства" Бабченко - исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман. Утверждалось, что он по заказу российских спецслужб готовил на Украине убийство 30 человек.

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Теги: Украина, Матвей Ганапольский, Евгений Киселев
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