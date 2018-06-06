В мире

Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 75 человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - До 75 человек возросло число жертв начавшегося в воскресенье извержения вулкана Фуэго в Гватемале, еще около 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти.

Пока удалось опознать только 23 погибших, для дальнейшей идентификации тел потребуется экспертиза ДНК, отмечается в сообщениях СМИ с места событий.

Вместе с тем, опасность продолжает возрастать в связи с прогнозами об активизации извержения. Власти приступили к эвакуации всех жителей, а также участников спасательной операции и журналистов из прилегающих к вулкану районов.

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Теги: Гватемала, Фуэго
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