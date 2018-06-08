Экипаж "Союза МС-09" после стыковки перешел на борт МКС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-09", запущенного с Байконура 6 июня, перешел на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты перешли на борт станции.

Прилетевших космонавта и астронавтов коллеги встретили облаченными в гавайские голубые рубашки с белыми цветами.

В составе экипажа корабля "Союз МС-09" члены длительной экспедиции МКС-56/57 космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт ЕКА Александр Герст. На борту МКС своих коллег встретили космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Участники новой экспедиции выполнят серию медицинских и орнитологических экспериментов и даже сыграют дружеский матч в день финала чемпионата мира по футболу 15 июля.

При этом Прокопьев заключил пари со своим немецким коллегой Александром Герстом.

"В случае, что РФ и Германия будут играть в финале. Если выиграет Германия, то я сделаю прическу как у Александра (Герста), если Россия, то Герст обязался надеть на себя символику РФ", - сказал он (Герст бреет голову и не носит волос - ИФ).

Участники экспедиции проведут на МКС 190 суток.