Участники саммита G7 согласовали итоговое коммюнике

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что лидеры стран-участниц саммита G7 согласовали итоговое коммюнике.

"Я рад сообщить, что мы выпустили совместное коммюнике, согласованное всеми семью странами", - заявил канадский премьер, подчеркнув, что саммит был "крайне успешным".

В ходе саммита ключевыми темами были экономические взаимоотношения, климатические проблемы и вопросы "зеленой энергетики", вопросы защиты демократии от внешних угроз и "построение более безопасного мира", отметил канадский премьер.

"Мы говорили о необходимости защитить наши демократии от внешних угроз и создать мирный и более безопасный мир. Мы по-прежнему привержены защите наших демократических систем", - заявил Трюдо.

Ранее западные СМИ сообщали, что участники встречи в итоге могут не принять итоговое коммюнике из-за разногласий по ряду тем на повестке дня, в частности, из-за споров с президентом США Дональдом Трампом по торговым вопросам.