Путин заявил о необходимости встречи с Трампом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что солидарен со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросу о необходимости саммита, отметив, что место переговоров не имеет значения, главное - наполнить их конкретным содержанием.

"Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной. Я подтверждаю, это так и есть на самом деле", - сказал Путин на пресс-конференции в воскресенье в китайском Циндао по итогам саммита ШОС.

"Как только, так сразу: как только американская сторона будет готова, сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, из моего рабочего графика", - подчеркнул Путин, отметив, что по поводу места он с Трампом предметно не говорил.

"Многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие - это и некоторые европейские страны, такие как Австрия, пожалуй, другого я не слышал, но мне кажется это вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся, были наполнены конкретным содержанием", - заключил российский президент.

На этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их двусторонней встречи. По его словам этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.