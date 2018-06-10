Главные новости
В миреПутин оценил перспективы возвращения России в G8В миреТрамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7ЭкономикаРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
В мире

Путин оценил перспективы возвращения России в G8

Есть обновление от 10:06

Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке"

Путин оценил перспективы возвращения России в G8
Президент России Владимир Путин в Циндао
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал Путин на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В миреПремьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7Премьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7Читать подробнее

По его словам, по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки".

"Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - отметил Путин.

Разногласия в "семерке"

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.

"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - заявил российский президент.

"Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики", - добавил Путин.

Он добавил, что налицо наличие внутренних проблем в "семерке". "Мы видим, что там есть внутренние проблемы",- сказал он.

Путин подчеркнул, что пока не знает деталей дискуссии, которая имела место на саммите G7. "Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках "семерки", мне надо еще с этим познакомиться, я там в деталях ничего не знаю", - сказал.

Вместо рассуждений о разногласиях в "семерке" президент Путин предложил обратить внимание на обстоятельство, которое, по его мнению, "является более существенным, чем эмоциональные какие-то всплески", а именно - на заявление президента США Дональда Трампа о возможности дополнительного регулирования поступления автомобильной техники на американский рынок.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо. Тот заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, ШОС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Путин оценил перспективы возвращения России в G8Путин оценил перспективы возвращения России в G8
Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке"Подробнее
 Путин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в странеПутин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в стране
Сирийское правительство контролирует территорию, на которой проживает 90% населения страны, заявил российский президентПодробнее
 В китайском Циндао начался саммит лидеров ШОСВ китайском Циндао начался саммит лидеров ШОС
Впервые во встрече участвуют новые члены - Индия и ПакистанПодробнее
 Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7
Он объяснил свой шаг заявлениями премьера КанадыПодробнее
Премьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7Премьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7
Джузеппе Конте пообещал работать над снятием антироссийских санкцийПодробнее
 Коллеги по G7 не поддержали идею Трампа вернуться к формату G8 вместе с РоссиейКоллеги по G7 не поддержали идею Трампа вернуться к формату G8 вместе с Россией
Премьер Британии считает, что России следует изменить свое поведение для возвращения в G7Подробнее
 Участники саммита G7 согласовали итоговое коммюникеУчастники саммита G7 согласовали итоговое коммюнике
Лидеры G7 обсудили необходимость защиты демократии от внешних угрозПодробнее
 Макрон призвал страны G7 продолжать переговоры по вопросам торговлиМакрон призвал страны G7 продолжать переговоры по вопросам торговли
Президент Франции считает, что совместная декларация стран G7 является важным, но не исчерпывающим шагомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин оценил перспективы возвращения России в G8В миреТрамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7ЭкономикаРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииВ миреПремьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7В миреПутин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в странеВ миреВ китайском Циндао начался саммит лидеров ШОС

Путин поздравил "Вашингтон" Овечкина с победой в Кубке Стэнли

В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского

Говорить о решении судьбы журналиста российский президент счел преждевременным Подробнее

Путин заявил о необходимости встречи с Трампом

Путин оценил перспективы возвращения России в G8

Путин оценил перспективы возвращения России в G8Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке" Подробнее

Участники саммита ШОС приняли итоговую декларацию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 июня

Разногласия на саммите G7 и призывы к единству на саммите ШОС Подробнее

Поезд столкнулся с автобусом под Орлом

Погибли три человека, еще девять пострадали Подробнее

Три человека погибли в автоаварии с микроавтобусом в Ростовской области

Путин пригласил страны ШОС присоединиться к соглашению о Евразийском экономическом партнерстве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru