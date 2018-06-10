Путин оценил перспективы возвращения России в G8

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал Путин на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки".

"Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - отметил Путин.

Разногласия в "семерке"

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.

"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - заявил российский президент.

"Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики", - добавил Путин.

Он добавил, что налицо наличие внутренних проблем в "семерке". "Мы видим, что там есть внутренние проблемы",- сказал он.

Путин подчеркнул, что пока не знает деталей дискуссии, которая имела место на саммите G7. "Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках "семерки", мне надо еще с этим познакомиться, я там в деталях ничего не знаю", - сказал.

Вместо рассуждений о разногласиях в "семерке" президент Путин предложил обратить внимание на обстоятельство, которое, по его мнению, "является более существенным, чем эмоциональные какие-то всплески", а именно - на заявление президента США Дональда Трампа о возможности дополнительного регулирования поступления автомобильной техники на американский рынок.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо. Тот заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.