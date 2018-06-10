В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что по собственной инициативе обсудил с президентом Украины Петром Порошенко судьбу арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста (Вышинского - ИФ)", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Китай.

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно. Я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - добавил он.

Телефонный разговор между президентами России и Украины состоялся 9 июня. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Путин и Порошенко обсуждали в том числе вопрос освобождения "украинских политзаключенных".

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в середине мая, позже его арестовали. Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене.

В последнее время все чаще звучат заявления о его возможном обмене на осужденных в России украинцев.