Лидер КНДР встретился с премьером Сингапура

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном, передают в воскресенье западные СМИ.

Ранее в воскресенье Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Западные СМИ передают, что прибытие Трампа, который вылетел в Сингапур из Канады после саммита G7, ожидается в течение нескольких часов.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.