Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Самолет президента США Дональда Трампа "Эр Форс Уан" совершил посадку на авиабазе Пайя Лебар в Сингапуре, сообщило агентство Associated Press.

Трамп прибыл в Сингапур для встречи лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Она пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

На авиабазе президента США встречал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. После прилета кортеж Трампа направился в гостиницу "Шангри-ла".

По пути в Сингапур с саммита "Большой семерки" в Канаде самолет Трампа совершал посадку для дозаправки на американской базе Суда-бэй на греческом острове Крит.

Ранее в воскресенье в Сингапур прибыл Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

Ким Чен Ын уже провел встречу с главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном.