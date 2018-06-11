Организаторы акции протеста в Тбилиси возьмут перерыв

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Организаторы акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси приняли решение взять недельный тайм-аут.

Акции протеста начались в Тбилиси в конце мая в связи с делом убитых в конце прошлого года двух школьников, отец одного из которых Заза Саралидзе выразил недоверие следствию и обвинил прокуратуру в покрывании убийц его сына. Изначально акции в поддержку З.Саралидзе, который потребовал наказания преступников и тех, кто их покрывает, проходили с участием различных общественных движений. К акции присоединялись студенты, общественные деятели, рядовые граждане, однако позже к ним подключились представители ряда оппозиционных партий во главе с бывшей правящей партией "Единое национальное движение"(ЕНД). Появление на акции политических требований, в частности, отставки правительства, вызвало недовольство у общественных движений, которые отказались участвовать в акции перед парламентом.

Как сказал в понедельник вечером журналистам Саралидзе, несмотря на временное прекращение акции, требования отставки главы МВД Георгия Гахария и министра юстиции Теи Цулукиани остаются в силе.

Ранее в понедельник в центре Тбилиси полицией были задержаны около двух десятков участников акции, включая одного из ее организаторов Звиада Куправа. В МВД разъяснили, что задержанные нарушали общественный порядок.

При этом, как отметили в ведомстве, среди задержанных оказались несколько находившихся в розыске лиц, в том числе и гражданин Казахстана, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола.

В МВД также опровергли сообщения о задержании лидера ЕНД Никанора Мелия. По заявлению ведомства, депутат парламента Мелия наносил словесные оскорбления полицейским, но он не был задержан, а был лишь выведен с территории.

Также сотрудниками полиции были демонтированы установленные участниками акции палатки.

Между тем, грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что в течение всего дня на прилегающих к зданию парламента территориях скапливались силы полиции, включая машины с водометами.

На данный момент движение автотранспорта на проспекте Руставели возобновлено, участники акции разошлись по домам.