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Организатору и троим участникам акций протеста в Тбилиси дали по 14 суток ареста

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в понедельник назначил 14 суток административного ареста одному из организаторов акций протеста на проспекте Руставели в Тбилиси Звиаду Куправа и задержанным вместе с ним троим участникам акции, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, сами задержанные в знак протеста покинули зал судебных заседаний.

Куправа и трое участников акции протеста были задержаны полицейскими в понедельник утром перед зданием парламента. Согласно заявлению МВД Грузии, задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полицейских.

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Как стало известно понедельник, Куправа и трое участников акции были задержаны после того, как полицейские стали убирать установленные участниками акции три палатки с проезжей части. В частности, участники акции пытались препятствовать сотрудникам полиции.

Между тем, ранее ряд грузинских СМИ сообщали информацию о связях Куправа и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В социальных сетях также были распространены фотографии Куправа с Саакашвили. На прошлой неделе Куправа в течение двух дней находился в Киеве, где по его же заявлению журналистам встречался с бывшими высокопоставленными чиновниками в правительстве Саакашвили.

Представители действующих властей заявляют, что начавшиеся в начале июня акции протеста в Тбилиси управляются непосредственно Саакашвили, который желает реванша и для этого пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии.

В декабре 2017 года в массовой драке старшеклассников в Тбилиси были убиты двое подростков. На основании материалов следствия Тбилисский государственный суд не установил убийцу 16-летнего Давида Саралидзе, что вызвало акции протеста, в результате которых подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Под натиском протеста граждан в парламенте была создана временная следственная комиссия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с Зазой Саралидзе и пообещал ему максимальное содействие в установлении личности убийцы его сына.

Изначально акции в поддержку требований Саралидзе проводили представители различных общественных и студенческих организаций, к ним присоединялись граждане, однако позже к акции решили присоединиться ряд оппозиционных партий во главе с "Единым национальным движением". После появления политиков на акции члены общественных движений отказались участвовать в ней.

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Теги: Грузия, Тбилиси, Михаил Саакашвили
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