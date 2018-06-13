Премьер Грузии подал в отставку

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на специальном брифинге заявил о своей отставке. Отставка премьера согласно Конституции Грузии означает отставку всего правительства.

Уходу Квирикашвили с поста предшествовали массовые протесты в Грузии, участники акций требовали в том числе отставки премьера. В мае в отставку ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Ранее грузинское "Первого радио" сообщало о готовящейся отставке. По его данным, до утверждения нового состава правительства обязанности премьер-министра будет исполнять действующий министр внутренних дел и первый вице-премьер Георгий Гахария.