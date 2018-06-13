Два землетрясения зафиксировано в Индонезии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории Индийского океана в 207 км к юго-западу от города Паданг на западном побережье Суматры (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:08 мск в среду землетрясения имел координаты -1.92 градуса южной широты и 98.75 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное", говорится в сообщении.

Кроме того, в 02:46 мск в среду был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7, его эпицентр находился в 173 км к западу от Паданга на острове Сиберут.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".