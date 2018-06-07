Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в Тихом океане возле Камчатки

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на четверг возле тихоокеанского побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано минувшей ночью в 23:44 по камчатскому времени (среда 14:44 мск) с эпицентром в 317 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского в районе мыса Козлова на глубине 39 км. В населенных пунктах Камчатки его не ощутили", - рассказал собеседник агентства.