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Землетрясение произошло на Алтае

Есть обновление от 04:53

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,9 зафиксирован в 162 км к юго-западу от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 03:27 мск в среду, имел координаты 50.55 градуса северной широты и 85.11 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,2 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано западнее очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.

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Теги: Россия
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