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Асад похвалил Москву за невмешательство во внутренние дела Сирии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад назвал взаимоотношения его страны с Россией стратегическими и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, об этом он заявил в среду в интервью иранскому каналу "Аль-Алям".

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"В случае с Сирией Россия не вмешивается в наши внутренние дела. Когда они хотят высказать мнение, то делают это в ходе контактов с нами. Но в итоге решения принимает руководство Сирии и сирийский народ", - приводит агентство САНА выдержки из этого интервью.

"Наш альянс носит стратегический характер", - добавил Асад.

"То, что у нас могут быть разногласия по поводу ежедневных тактических нюансов, неудивительно: ведь зачем вести диалог с кем-то, если вы во всем согласны? Мы проводим (с Россией - ИФ) консультации, чтобы решать спорные моменты", - сказал президент Сирии.

"Почему российская сторона заявляла о том, что намерена или не намерена поставлять эти комплексы, необходимо спросить именно ее. Дамаск обычно не оглашает, какое оружие будет поступать или нет", - заявил сирийский президент. По его словам, он не намерен предоставлять какую бы то ни было информацию по поводу возможности поставки в Сирию российских систем С-300.

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Теги: Башар Асад, Сирия
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