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Асад заявил об отсутствии давления Москвы на Сирию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в воскресенье заявил, что Россия никогда не применяла методы давления на сирийские власти для изменения их политического курса.

"У нас хорошие отношения с Россией уже более 60 лет, почти 70. Российские власти в течение этого времени никогда не пытались диктовать (Сирии условия - ИФ), даже если у нас не совпадали точки зрения", - сказал он в интервью британской газете The Mail on Sunday.

По словам сирийского президента, у Сирии, России и Ирана, тем не менее, были некоторые разногласия по ряду вопросов. "Это нормально, и в конце концов решение, которые мы принимали относительно того, что происходит в Сирии и что будет происходить дальше, принимала только Сирия (независимо от Москвы и Тегерана - ИФ)", - добавил Асад.

Президент Сирии также заявил, что, Британия, Франция и США сфабриковали химическую атаку в сирийской Думе. При этом Асад утверждает, что Лондон оказал серьезную поддержку организации "Белые каски", которая позиционирует себя как добровольческую гуманитарную структуру, но в Дамаске уверены, что она используется для ведения информационной войны.

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Теги: Сирия, Башар Асад, Россия
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