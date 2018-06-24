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Асад пообещал не допустить участия стран Запада в восстановлении Сирии

По его словам, присутствие России в Сирии служит соблюдению мирового баланса сил

Асад пообещал не допустить участия стран Запада в восстановлении Сирии
Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - У Сирии достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе, заявил президент Сирии Башар Асад.

"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".

"Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать", - подчеркнул Асад. Он отметил, что Сирии "Запад не нужен".

"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.

Российское военное присутствие в Сирии необходимо для восстановления баланса сил в мире, заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

"Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза. Для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара", - сказал он.

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Теги: Сирия, Башар Асад
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