Греческий парламент обсудит вотум недоверия кабмину из-за названия Македонии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Члены парламента Греции в пятницу рассмотрят вопрос о вотуме недоверия правительству страны, после того как премьер страны Алексис Ципрас объявил о достижении договоренности об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония.

Как сообщает The Financial Times, инициировала рассмотрение вопроса партия "Новая демократия".

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил, что стороны наконец пришли к консенсусу по вопросу о новом наименовании страны. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.

Слушания в парламенте - это лишь один из примеров недовольства, которое вызвало решение о переименовании в греческом обществе. Особенно сильно возмущение в Салониках - столице региона Греции, который называется Центральная Македония. Многие греки, недовольные сохранением слова "Македония" в названии государства, считают, что соседняя страна хочет "узурпировать" историю древней Македонии, которой правил легендарный Александр Македонский. Они убеждены, что соглашение между Афинами и Скопье является примером слабости греческих властей, которые решили уступить.

В субботу 16 июня планируется проведение акции протеста в Афинах. Организаторы рассчитывают, что в течение недели митинги охватят 24 года по всей стране.

The FT приводит мнение аналитика, который полагает, что партия Ципраса СИРИЗА "дорого заплатит" за соглашение с лидером Македонии, так как после многие греки считают, что страну постоянно унижают кредиторы, а теперь и премьер "капитулировал". capitulation."