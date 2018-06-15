Трамп заявил, что Обама упустил Крым

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.

"Президент Обама упустил Крым", - заявил он журналистам, его слова транслировал канал CNN.

"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну", - добавил Трамп.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским. Кроме того, отмечалось в сообщении, Трамп критиковал своего предшественника Обаму, не воспрепятствовавшего присоединению Крыма к РФ. "Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым", - приводил слова Трампа Buzzfeed.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией. В посольстве США в РФ "Интерфаксу" сообщили, что позиция США по статусу Крыма неизменна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны доверять сообщениям СМИ о предполагаемых словах Трампа. В МИД РФ отказались комментировать сообщение Buzzfeed.