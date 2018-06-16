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Далай-лама назвал излишнюю эмоциональность Трампа помехой в улучшении обстановки в мире

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В международных отношениях, в том числе на уровне руководства США, слишком много эмоций, отметил в субботу на пресс-конференции в Риге духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама.

Так он ответил на вопрос, почему международные отношения в мире не улучшаются.

В миреДалай-лама выразил надежду на сотрудничество Трампа и Путина ради мираЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп, на взгляд Далай-ламы, тоже слишком эмоционален.

Тем не менее несколькими днями ранее духовный лидер Тибета выразил надежду на то, что США и Северная Корея искренне стараются обеспечить мир. "Я надеюсь, что любые усилия по обеспечению мира и конечному отказу от ядерного оружия являются обязательством. Поэтому, если это происходит серьезно, то большие поздравления. Если это лишь политическая выгода, то тогда не знаю", - сказал он журналистам в среду в Вильнюсе.

Отвечая на вопрос о равноправии женщин, Далай-лама в субботу сказал, что поддерживает его, и подчеркнул, что женщины могут дать миру то, в чем он так нуждается - больше сочувствия и доброты к тем, что страдает.

16-18 июня Далай-лама находится с визитом в Риге.

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Теги: США, Дональд Трамп, Тибет, Далай-лама
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