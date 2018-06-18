Что случилось этой ночью: понедельник, 18 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Политический консультант Роджер Стоун рассказал о гражданине России, который предлагал ему компромат на Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года. По словам Стоуна, россиянин представился информатором ФБР.

- Иван Дуке набрал большинство голосов на выборах президента Колумбии. Местные повстанцы раcсчитывают, что он будет соблюдать мирные соглашения.

- Два человека стали жертвами землетрясения в Японии.

- Бразилия не смогла обыграть Швейцарию в своем первом матче на чемпионате мира по футболу.