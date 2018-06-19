Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Приговоренный в США к 20 годам лишения свободы российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что нуждается в срочном лечении, а условия его содержания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут) хуже, чем в исправительном учреждении "Форт-Дикс" (штат Нью-Джерси), где он находился ранее.

"Эта тюрьма находится более чем в 100 км от Нью-Йорка и в пяти - от города Данбери. Из Нью-Йорка сюда добираться приблизительно полтора часа. Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее, условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в "Форт-Дикс", - заявил Ярошенко в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Он уточнил, что его "поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек".

"По сравнению с "Форт-Дикс" новая тюрьма небольшая. Здесь находится около 900 заключенных. Однако это лишь первые впечатления. Пока не знаю, как тут обстоят дела с медицинским обслуживанием, и каким образом будут развиваться отношения с руководством тюрьмы. Однако главное, что я не попал в тюрьму "Лоретто" в Пенсильвании, куда меня изначально должны были перевести. Это был бы просто кошмар", - подчеркнул российский летчик.

Ярошенко также обратил внимание на то, что состояние его здоровья ухудшается с каждым днем.

"Я до сих пор не отошел от карцера, где меня продержали больше месяца. У меня продолжаются проблемы с желудком. Кроме того, я потерял еще один зуб и теперь еще больше нуждаюсь в протезах. Я неоднократно обращался с просьбой предоставить мне профессиональное лечение и сделать специальную операцию в клинике. С каждым днем мне все труднее принимать пищу. К сожалению, эта проблема не решена по сей день. Может быть, в этой тюрьме будут более добросовестно относиться к арестантам", - сказал россиянин.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил российского летчика к 20 годам тюрьмы.