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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Аргентине у границы с Чили

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в северной части Аргентины в 163 км западнее города Сальта, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:08 мск в четверг землетрясения имел координаты -24.28 градуса южной широты и -66.93 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 45 км от границы с Чили.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

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Теги: Аргентина
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