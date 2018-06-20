Что случилось этой ночью: среда, 20 июня

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Выход США из СПЧ ООН, легализация марихуаны в Канаде и камчатский депутат в седле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США официально вышли из Совета ООН по правам человека. Постпред страны при Организации Никки Хейли заявила, что СПЧ не внял призывам американских властей о необходимости реформ и превратился в "помойную яму политической предвзятости", лицемерную и корыстную структуру. В Европе выразили сожаление из-за решения Вашингтона, Россия обвинила США в попытке использовать Совет в корыстных целях, и только Израиль остался доволен.

- Сенат Канады полностью легализовал продажу и употребление марихуаны. Когда закон вступит в силу (а произойдет это, предположительно, в сентябре), любой совершеннолетний гражданин сможет беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика (в том числе в интернет-магазинах) и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.

- Причиной взрыва на станции лондонского метро, в результате которого накануне пострадали пять человек, по всей видимости, стало короткое замыкание.

- Депутат Камчатского заксобрания Михаил Пучковский прискакал на пленарное заседание верхом на коне, однако не смог припарковаться, поскольку коновязь ему так и не обеспечили. Ранее он решил сменить автомобиль на мерина в знак протеста против роста цен на бензин.

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