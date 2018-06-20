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Израиль поддержал решение США о выходе из Совета ООН по правам человека

Есть обновление от 07:37

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз заявили о сожалении в связи с решением США о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, Израиль приветствовал этот шаг Вашингтона.

"Израиль выражает благодарность президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за смелое решение, принятое в связи с лицемерием и ложью в так называемом Совете по правам человека ООН", - говорится в заявлении, распространенном офисом израильского премьера.

В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаЧитать подробнее

В свою очередь, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил: "Решение США выйти из Совета ООН по правам человека вызывает сожаление. Мы не скрываем, что Великобритания хочет проведения реформы Совета по правам человека, но мы полны решимости работать над укреплением Совета изнутри".

В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич подчеркивается, что ЕС "продолжит отстаивать права человека и базовые свободы по всем миру, несмотря ни на что", в том числе и в сотрудничестве с США. В то же время в заявлении говорится, что решение Вашингтона о выходе из СПЧ "может подорвать роль защитника и чемпиона в области демократии, которую в мире играют США".

Никки Хейли, объявив о выходе США из СПЧ, в частности, обвинила Совет в "нескончаемой враждебности по отношению к Израилю".

Майк Помпео заявил, что деятельность СПЧ угрожает национальным интересам Соединенных Штатов. "Мы не будем соучастниками деятельности организации, которая подрывает наши национальные интересы, а также интересы наших союзников", - сказал госсекретарь.

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Теги: Израиль, США, ООН
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