Кабмин Украины утвердил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новым председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) станет генерал Службы безопасности Украины Александр Куць, сообщил экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Кабинет министров утвердил (в среду - ИФ) генерала Александра Куця - СБУ - на должность (главы Донецкой ОВГА - ИФ). Я думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и выдаст указ. И потом будет представлять (нового главу ОВГА - ИФ) на Донетчине", - сказал Жебривский в эфире "5 канала".

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил А.Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в августе 2017 г. Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.