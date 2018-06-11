Правозащитники сообщили о 4 тыс. похищений людей с начала конфликта в Донбассе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - С начала конфликта на востоке Украины правозащитники фиксировали факты насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения, сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"С начала конфликта 2014 года насильственные исчезновения случались чуть ли не ежедневно", - рассказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в отчете группы есть информация о 80-и исчезновениях людей в ОРДЛО, 57 - на подконтрольных Киеву территориях.

Захаров отметил, что, по данным полиции и местных властей, с 2014 года по конец 2017 года в Донецкой области пропали 2 тыс. 727 человек, из них 1 тыс. 302 так и не нашли. В Луганской области за это же период пропали 1 тыс. 205 человек, судьба 572-х до сих пор неизвестна.

В частности он рассказал, что "Степана Чубинку сняли с поезда в Донецке за сине-желтую ленточку, пытали боевики батальона "Керчь" и убили, не говорили, где тело, врали, требовали выкуп". А на подконтрольной Киеву территориях, по его словам, "известен случай исчезновения Александра Менчонка в июле 2014 года, оказалось, что он был у бойцов батальона "Айдар", которые забрал его машину, его нашли закопанным и идентифицировали по анализу ДНК".

В конце мая уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила, что на востоке Украины с начала конфликта без вести пропало 56 детей, из которых 23 ребенка найдены и еще 33 находятся в розыске.