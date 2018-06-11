Главные новости
В миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыСпортРобби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018ЭкономикаКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
В мире Кризис на Украине

Правозащитники сообщили о 4 тыс. похищений людей с начала конфликта в Донбассе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - С начала конфликта на востоке Украины правозащитники фиксировали факты насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения, сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"С начала конфликта 2014 года насильственные исчезновения случались чуть ли не ежедневно", - рассказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

В РоссииМоскалькова заявила о желании посетить в тюрьмах на Украине минимум четверых россиянЧитать подробнее

По его словам, в отчете группы есть информация о 80-и исчезновениях людей в ОРДЛО, 57 - на подконтрольных Киеву территориях.

Захаров отметил, что, по данным полиции и местных властей, с 2014 года по конец 2017 года в Донецкой области пропали 2 тыс. 727 человек, из них 1 тыс. 302 так и не нашли. В Луганской области за это же период пропали 1 тыс. 205 человек, судьба 572-х до сих пор неизвестна.

В частности он рассказал, что "Степана Чубинку сняли с поезда в Донецке за сине-желтую ленточку, пытали боевики батальона "Керчь" и убили, не говорили, где тело, врали, требовали выкуп". А на подконтрольной Киеву территориях, по его словам, "известен случай исчезновения Александра Менчонка в июле 2014 года, оказалось, что он был у бойцов батальона "Айдар", которые забрал его машину, его нашли закопанным и идентифицировали по анализу ДНК".

В конце мая уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила, что на востоке Украины с начала конфликта без вести пропало 56 детей, из которых 23 ребенка найдены и еще 33 находятся в розыске.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Донбасс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы
Россия совместно с китайской компанией планирует проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских острововПодробнее
 Ким Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянКим Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
В случае успеха саммита в Сингапуре второй раунд переговоров может пройти в июлеПодробнее
 Меркель осталась разочарована саммитом G7Меркель осталась разочарована саммитом G7
Она назвала удручающим отказ Трампа подписать общее коммюнике и призвала ЕС дать ответ на тарифную политику СШАПодробнее
 Ким Чен Ын прибыл в СингапурКим Чен Ын прибыл в Сингапур
В ближайшее время в Сингапур должен также прилететь Дональд ТрампПодробнее
В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста ВышинскогоВ ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского
Говорить о решении судьбы журналиста российский президент счел преждевременнымПодробнее
 Путин оценил перспективы возвращения России в G8Путин оценил перспективы возвращения России в G8
Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке"Подробнее
 Путин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в странеПутин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в стране
Сирийское правительство контролирует территорию, на которой проживает 90% населения страны, заявил российский президентПодробнее
 В китайском Циндао начался саммит лидеров ШОСВ китайском Циндао начался саммит лидеров ШОС
Впервые во встрече участвуют новые члены - Индия и ПакистанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыСпортРобби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018ЭкономикаКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуВ миреКим Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянВ миреМеркель осталась разочарована саммитом G7СпортФеттель выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

"Яндекс" выкупит с рынка акции на сумму до $100 млн

Прокуратура Мюнхена обвинила Audi в фальсификации данных о выбросах

В домах гендиректора и одного из членов совета директоров концерна прошли обыски Подробнее

В Рособрнадзоре опровергли информацию об аннулировании итогов ЕГЭ по математике

На юго-востоке Москвы на пожаре в жилом доме пострадал один человек

Сборная Сербии прилетела в Калининград

Кабмин РФ предложил упростить процедуру замены тюремного срока на принудительные работы

Правозащитники сообщили о 4 тыс. похищений людей с начала конфликта в Донбассе

Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства

Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданстваСообщения о том, что телеведущий репатриировался с женой и детьми, были сегодня растиражированы СМИ Подробнее

Минобороны РФ заявило о подготовке провокации с химоружием в провинции Дейр-эз-Зор

Аналитики Goldman Sachs прочат Бразилии победу в чемпионате мира по футболу

Россия, по оценкам аналитиков, не выйдет из группового этапа Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru