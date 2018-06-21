Мелания Трамп посетит в Техасе центры содержания детей иммигрантов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Супруга президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелания в четверг прибыла в штат Техас, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела с детьми нелегальных иммигрантов, разлученных с родителями из-за следственных мероприятий властей США, сообщает CNN.

"Она хочет увидеть, что в действительности происходит. Она хотела увидеть так близко, как только можно, то, что она видела по телевизору", - сказала представитель Мелании Трамп Стефани Гришем.

Как уточняется, она посетит центры, где содержатся дети иммигрантов.

Также, по информации офиса первой леди, она хотела бы выяснить, что могла бы предпринять еще администрация США для возвращения детей нелегалов в их семьи.

Накануне Дональд Трамп подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.

Ранее в США и за их пределами поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов, прибывающих в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей.