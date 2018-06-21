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Трамп обвинил демократов в лицемерии по проблеме миграции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил представителей Демократической партии в лицемерии в вопросе миграционной политики. Он заявил, что выступающие против его инициативы об охране границ от мигрантов, ранее предлагали аналогичные методы борьбы с незаконной миграцией.

"Если вы посмотрите на Нэнси Пелоси, на Чака Шумера, вы найдете записи, где они говорят о том, что для безопасности нужны границы.... Не так давно, несколько лет назад я слышал от Чака Шумера: "Нам нужны границы", от Хиллари Клинтон: "Нам нужны границы, и если люди нарушают наши границы, мы должны выдворять их из нашей страны". Теперь все они стали выступать за открытые границы", - сказал Трамп на встрече министров.

"Моя администрация быстро решает вопрос с миграционным кризисом на южной границе... Демократы, выступающие за открытые границы, прикрывают бреши в миграционном законодательстве", - заявил президент.

"На сегодняшний день у нас худшее миграционное законодательство в истории мира, весь мир смеется над Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.

В США и за пределами страны поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов, прибывающих в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей.

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Теги: США, Дональд Трамп
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