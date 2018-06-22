Япония приостановила учения по эвакуации при ракетных ударах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генсек кабинета министров Йосихидэ Суга официально объявил о решении властей приостановить учения, направленные на отработку эвакуации населения при ракетных ударах со стороны КНДР, передает в пятницу телеканал NHK.

"Учитывая результаты, достигнутые на саммите США-КНДР, в настоящий момент мы приостанавливаем учения, в которых участвуют гражданские лица", - приводит телеканал слова генсека кабинета министров.

По словам Суги, японские власти в то же время планируют периодически информировать жителей о том, как именно вести себя при ракетных ударах.

В четверг в правительстве Японии сообщили, что решение о приостановке учений будет принято c учетом улучшения обстановки на Корейском полуострове после саммита США-КНДР.

Япония планировала подобные учения в связи с тем, что в прошлом году Пхеньян осуществил несколько ракетных испытаний. Гражданские учения должны были проводиться до марта 2019 года в девяти префектурах, в том числе в префектурах Нара, Ниигата и Тотиги.

О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Трампа.