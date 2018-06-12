Президент Южной Кореи назвал успешным саммит США - КНДР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал результаты переговоров лидеров КНДР и США, сообщило во вторник агентство Yonhap ("Ренхап").

"Я поздравляю и приветствую успех исторического саммита КНДР-США от всего сердца", - говорится в заявлении Мун Чжэ Ина, которое озвучил официальный представитель Ким Ый Гём.

"Я отдаю должное президенту Трампу и председателю Киму за их смелость и отважные решения", - добавил президент Южной Кореи.

В то же время в аппарате президента заявили, что должны выяснить точное значение комментария президента США Дональда Трампа об учениях.

Ранее Трамп заявил, что готов приостановить военные учения в районе Корейского полуострова в случае положительного продолжения переговоров с КНДР. Президент США обратил внимание, что учения дорого обходятся его стране и воспринимаются Пхеньяном как провокация.

12 июня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.