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Президент Южной Кореи назвал успешным саммит США - КНДР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал результаты переговоров лидеров КНДР и США, сообщило во вторник агентство Yonhap ("Ренхап").

"Я поздравляю и приветствую успех исторического саммита КНДР-США от всего сердца", - говорится в заявлении Мун Чжэ Ина, которое озвучил официальный представитель Ким Ый Гём.

"Я отдаю должное президенту Трампу и председателю Киму за их смелость и отважные решения", - добавил президент Южной Кореи.

В то же время в аппарате президента заявили, что должны выяснить точное значение комментария президента США Дональда Трампа об учениях.

Ранее Трамп заявил, что готов приостановить военные учения в районе Корейского полуострова в случае положительного продолжения переговоров с КНДР. Президент США обратил внимание, что учения дорого обходятся его стране и воспринимаются Пхеньяном как провокация.

12 июня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Южная Корея, Мун Чжэ Ин, Сингапур, США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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