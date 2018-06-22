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В Киеве решили убедить Tesla открыть производство аккумуляторов на Украине

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министерство инфраструктуры планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.

"Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров - компанию Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером.

По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.

По словам Омеляна, такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.

Ранее Мининфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop.

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Теги: Украина, Tesla
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