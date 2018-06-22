В мэрии Киева поддержали идею назвать в честь Немцова сквер у посольства РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации (КГГА) поддержала инициативу присвоить имя убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, рядом с которым находится посольство РФ на Украине.

"Сегодня на заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии также определились: 15 - "за" и двое воздержались. "Против" не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами", - приводит слова заместителя главы КГГА Алексея Резникова пресс-служба горадминистрации в пятницу вечером.

Ранее на аналогичный шаг пошли США - в феврале площадь перед российским посольством в Вашингтоне получила имя Немцова.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.