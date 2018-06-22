Uber пойдет на уступки в суде для сохранения лондонской лицензии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сервис онлайн-заказа такси Uber Technologies Inc может лишиться возможности работать на одном из своих крупнейших рынков, если на следующей неделе не докажет в суде Лондона свое право вести операции в британской столице, пишет в пятницу газета The Wall Street Journal.

Топ-менеджеры и адвокаты Uber, которая провела минувший год, пытаясь выпутаться из серии скандалов, постараются убедить суд, что практики компании соответствуют регулятивным требованиям, а также предложат некоторые уступки.

Стратегией Uber будет не опровержение обвинений, выдвинутых регуляторами, среди которых "недостаток корпоративной ответственности", например, в такой сфере, как передача информации о серьезных преступлениях. Напротив, топ-менеджеры компании планируют признать ошибки и доказать, что Uber сделала большой шаг к решению этих проблем, изменив политику корпоративного управления, а также сменив руководство, отмечают источники газеты.

По их словам, Uber предложит суду решение, в рамках которого компании будет выдана лицензия на 18 месяцев вместо обычно выдаваемой сервисам такси пятилетней лицензии. Компания также готова выполнить ряд дополнительных условий, которые ее руководство обсудило с лондонским регулятором транспортного сектора, отметил один из источников. Подобные предложения показывают готовность Uber подвергаться более жесткому регулятивному контролю, пишет WSJ.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Транспортное управление Лондона (TfL) отказалось продлить лицензию Uber на работу в британской столице после ряда случаев нападений водителей на пассажиров. Срок действия лицензии Uber истек 30 сентября 2017 года, однако, поскольку компания обжаловала решение TfL в суде, ей было разрешено продолжить работу в Лондоне на период рассмотрения апелляционной жалобы.

Ставки в этом деле очень высоки: потеря лондонской лицензии означает, что Uber будет вынуждена прекратить операции в городе, где, по данным компании, число ее ежемесячно активных клиентов составляет 3,6 млн, что соответствует примерно 5% от глобальной клиентской базы.

Кроме того, это может отразиться на планах проведения IPO Uber, в настоящее время компания рассчитывает, что первичное размещение ее акций пройдет в 2019 году.